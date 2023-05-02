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Джанеев Сатреддин Азизович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джанеев
Имя
Сатреддин
Отчество
Азизович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3885. ДЖАНЕЕВ САТРЕДДИН АЗИЗОВИЧ, 22 л., Хвалынск. у., Средне-Терешанск. в., д. Кирюшкино. Н. С. 2 уч. Хвалынск. у. Ст. 180 п «в», лиш. св. 1 г. Исп. 18 июня 923.

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