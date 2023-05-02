Джанеев Сатреддин Азизович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джанеев
- Имя
- Сатреддин
- Отчество
- Азизович
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3885. ДЖАНЕЕВ САТРЕДДИН АЗИЗОВИЧ, 22 л., Хвалынск. у., Средне-Терешанск. в., д. Кирюшкино. Н. С. 2 уч. Хвалынск. у. Ст. 180 п «в», лиш. св. 1 г. Исп. 18 июня 923.
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