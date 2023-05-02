Пузин Иван Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пузин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18455. ПУЗИН, ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 43 л. Гр. Дмитровск. у., Морозовск. в., д. Троицкой; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 23 Июля 920.
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