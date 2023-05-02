Платонов Николай Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Платонов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44137. ПЛАТОНОВЪ, НИКОЛАЙ ЕФИмовъ. К. Меленков. у., в. и с. Папулина, 47 л.; — Владимір. О. С. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 27 Марта 907. | 903 6555 1655 У. | 900 103257 1655 У. | 99 62399 169 М., по совок. съ приг., напеч. въ 98 г. № 38742.
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