Долгих Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгих
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4001. ДОЛГИХ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Усольск. у., Городищенск. в., д. Малое-Городище Н. С. 2 уч. Усольск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 181, 189 и 220, лиш. св. 5 л. Исп. 5 мая 923.
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