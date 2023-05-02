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Конопнин Карп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конопнин
Имя
Карп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6424. КОНОПНИН КАРП ИВАНОВИЧ, 25 л., Воронежск. у., Придаченск. в., с. 1 Боляково, Н. С. 2 уч. Воронежск. у., Ст. 180, лиш. св. 3 г., Исп. 29 марта 923.

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