Битка Никандр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Битка
- Имя
- Никандр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45247. БИТКА, НИКАНДРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Островск. у., Корошевск. в., д. Подмогилья, 18 л., рд. въ г. Островѣ; — Г. С. г. Острова, Псковск. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Мая 905.
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