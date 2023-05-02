Коноваленко Матвей Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коноваленко
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6390. КОНОВАЛЕНКО МАТВЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 32 л., Рд. в Витебск. г., Дриссенск. у., Юстинианск. в., д. Стайки, Московск. Губсуд, Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 20 ноября 923.
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