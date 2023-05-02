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Коноваленко Матвей Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коноваленко
Имя
Матвей
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6390. КОНОВАЛЕНКО МАТВЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 32 л., Рд. в Витебск. г., Дриссенск. у., Юстинианск. в., д. Стайки, Московск. Губсуд, Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 20 ноября 923.

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