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Деветьяров Мухамет Исматуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Деветьяров
Имя
Мухамет
Отчество
Исматуллин
Дата исполнения приговора
11 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
2471. ДЕВЕТЬЯРОВ МУХАМЕТ ИСМАТУЛЛИН,22 л., Слободск. у., Ярославск. в., д. Алешинской. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205б, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/ѴІІ - 24.

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