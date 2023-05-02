Пазукас Антон Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пазукас
- Имя
- Антон
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106188. ПАЗУКАСЪ, АНТОНЪ ОСИПОВЪ. К. Пеневѣж. у., Молдочанск. в., 26 л.; — У. Чл. О. С. по Поневѣж. у., 14² и 170¹ М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 14901, тюр. 2½ г. Исп. 24 Мая 909, счит. ср. Съ 12 Апр. 908. ПАЙКЕРЪ, ФРАНЦЪ (ЮЛІУСЪ) МИХАЙловъ (Карловъ) см. Маевскій (ѴІП кн. 909).
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