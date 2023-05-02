Жолнерчик Станислава Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жолнерчик
- Имя
- Станислава
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46761. ЖОЛНЕРЧИКЪ, СТАНИСЛАВА НИколаева. К. Ченстоховск. у., гм. Влодовице, д. Гора, 20 л.; — Варшавск. С. П., 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 30 Марта 905.
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