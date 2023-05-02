Гульдяев Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гульдяев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46338. ГУЛЬДЯЕВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. Наровчат. у. и в., д. Новыхъ Пичуръ, 28 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135, 556 и 1ч. 567 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Іюня 905.
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