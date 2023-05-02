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Моисеев Сергей Измаилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моисеев
Имя
Сергей
Отчество
Измаилов
Дата исполнения приговора
28 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
96763. МОИСЕЕВЪ, СЕРГѢЙ ИзМАИловъ, 40 л. Сс.-п. изъ дворян., рд. Нижегород. г., Макарьев. у., въ с. Лысковѣ; — Москов. С. П., 21 Мая 911, 1 ч. 162 и 1 ч. 126 Уг. Ул., ссыл. на посел. Исп. 28 Іюня 911. | 31 Окт. 902 г. Москов. С. П., 252 У., ссыл. на посел.

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