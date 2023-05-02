Трифонов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12031. ТРИФОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Олонецк. у., Неккульск. в., . д. Сырмяги. Н. С. Олонецк. у. Ст. 180, пор. пр. 3 т. П. в. з. с. 26/Х—23.
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