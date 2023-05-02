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Ашихмин Николай Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ашихмин
Имя
Николай
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129703. ашихминъ, Николай филипповъ. К. Слободск. у., Стуловск. в., д. Скаковской, 38 л.; — Слободск. Г. С. 16 Февр. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Сент. 909.

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