Ашихмин Николай Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ашихмин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129703. ашихминъ, Николай филипповъ. К. Слободск. у., Стуловск. в., д. Скаковской, 38 л.; — Слободск. Г. С. 16 Февр. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Сент. 909.
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