Урбанович Александр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урбанович
- Имя
- Александр
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 477
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154856. УРБАНОВИЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ (онъ же Малаховскій) (безъ отч.), 17 л., рд. Трокск. у., въ в. и м. Сумелишкахъ; — Вилен. О. С. 18 Сент. 909, 140, 148 и 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Мая 909 г. (1 ч. 1651 У. — тюр. 1 г.), тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 27 Окт., счит. ср. съ 18 Сент. 909.
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