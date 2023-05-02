Кораблев Михаил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кораблев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6484. КОРАБЛЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 38 л., Пошехонско-Володарск. у., Ермаковск. в., с. 2 Измайловского, Н. С. 1 р. Пошехонско-Володарск. у., Ст. 140, лиш. св. 3 г., Исп. 27 февр. 923.
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