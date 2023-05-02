Шадыев Галиулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шадыев
- Имя
- Галиулла
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141394. ШАДЫЕВЪ, ГАЛІУЛЛА. К. Чимкентск. у., Муслюмкинск. в., д. Тагаръ-Багана, 33 л.; — Ташкентск. О. С. 23 Сент. 909, 3 п. 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909.
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