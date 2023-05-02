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Луппов-Лопаков Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луппов-Лопаков
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8344. ЛУППОВ-ЛОПАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., Новоторжск. у., Лихославльск. в. Н. С. 3 уч. Новоторжск. у. Ст. ст. 147 и 176, лиш. св. 3 г. Исп. 16 февр. 923.

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