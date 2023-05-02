Болтовская Александра Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болтовская
- Имя
- Александра
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130191. БОЛТОВСКАЯ, АЛЕКСАНДРА Иванова. К. Кузнецк. у. и в., д. Кузедѣевой, 46 л.; — Томск. О. С. 25 Іюня 909, 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 19 Окт. 909.
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