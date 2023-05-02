Кржевицкий Осип Ипполитов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кржевицкий
- Имя
- Осип
- Отчество
- Ипполитов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32724. КРЖЕ(Е)ВИЦКІЙ, ОСИПЪ ИППОЛИтовъ. К. Пултуск. у., гм. Насельскъ, д. Смогоржево, 19 л., рд. т. же у., гм. Козлово, въ д. Пржеводово; — М. С. г. Пултуска (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Айр. 905. | 903 70925 169 М., по совок. съ приг., напеч. въ 902 г. № 108119.
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