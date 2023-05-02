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Абрамов Иван Лукьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Иван
Отчество
Лукьянов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44659. АБРАМОВЪ, ИВАНЪ ЛУКЬЯНОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Сунжен. отд., м. Назрани, 35 л., рд. Владимір. г., Юрьев. у., Горкинск. в., въ с. Краснахѣ; — М. С. 3 уч. Владикавказск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Мая 905.

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