Абрамов Иван Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44659. АБРАМОВЪ, ИВАНЪ ЛУКЬЯНОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Сунжен. отд., м. Назрани, 35 л., рд. Владимір. г., Юрьев. у., Горкинск. в., въ с. Краснахѣ; — М. С. 3 уч. Владикавказск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Мая 905.
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