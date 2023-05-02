Дудкин Андрей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46601. ДУДКИНЪ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВЪ. К. ст. Александровской, Царицын. у., 28 л., рд. въ х. Николаевскомъ, ст. Александровской, Царев. у.; — Г. С. пос. Дубовки, Царицын. у., 169, 2, 3 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 12 Мая 905.
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