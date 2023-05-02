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Рубанов Пантелеймон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубанов
Имя
Пантелеймон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8359. РУБАНОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ИВАНОВИЧ, 46 л., б. Царицынск. у. Н.-Никольск. в. и с. Б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 2, 180 п. «в», 220, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 авг. 923.

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