Тюрина Евдокия Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюрина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29708. ТЮРИНА, ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА, 45 л.; — Н. С. М. Ч. К. Спекуляция, пр. р. 6 м. Исп. 2 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.