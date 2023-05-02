Гаевой Степан Михеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаевой
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михеев
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36941. ГАЕВОЙ, СТЕПАНЪ (СЕМЕНЪ) МИхеевъ (онъ же Бадулинъ, Яковлевъ и Михайловъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Козелецк. у., Ярославск. в., сл. Завариги, 29 л.; — Харьков. О. С., 1630 и 1632 У., каторж. раб. 9 л. Исп. 24 Янв. 909. | 904 65344 270 У. | 97 67803 172 М. | 99 50218 170 М. | 97 41051 169 М.
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