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Дубровский Федор Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубровский
Имя
Федор
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4140. ДУБРОВСКИЙ ФЕДОР ИСИДОРОВИЧ, 20 л., Речицк. у. и в., д. Казазаевки. Н. С. 1 уч. Речицк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 2 окт. 923.

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