Андреев Илларион Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Илларион Андреевич

Андреев Илларион Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Илларион
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
693. Андреев Илларион Андреевич, 35 л., Новоржевск. у. и в., д. Лабужи. Н. С. 2 уч. Новоржевск. у. Ст. 2 ч. 91, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close