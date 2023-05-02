Петрушов Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрушов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18119. ПЕТРУШОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Мологск. у., Копорьевск. в., д. Раменья; — Р. Т. г. Ярославля. Дезертир., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2½ г., с зач. 6 м. и 10 д. пр. з. к. лиш. пр. 5 л. Исп. 25 дек. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.