Частосупов Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Частосупов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11849. ЧАСТОСУПОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 25 л., Вологодск. г., Вельск. у., Никифоровск. в., д. Фельтюевской. Н. С. 4 уч. Вельск. у. Ст. ст. 150, 153, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ІІІ—26.
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