Косожихин Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косожихин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6727. КОСОЖИХИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Оханск. у., Острожск, в., д. Телькан, Н. С. 1 уч. Оханск. у., Ст. ст. 105, 114, 176, 186, лиш. св. 1 г., Исп. 3 июля 923.
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