Колбасов Федор Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колбасов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6224. КОЛБАСОВ ФЕДОР ЕФРЕМОВИЧ, 30 л., Мологск. у., Иловенск. в., д. Звоз, В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 24 авг. 923.
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