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Колбасов Федор Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колбасов
Имя
Федор
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
24 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6224. КОЛБАСОВ ФЕДОР ЕФРЕМОВИЧ, 30 л., Мологск. у., Иловенск. в., д. Звоз, В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 24 авг. 923.

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