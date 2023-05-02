Умар-Оглы Кази
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умар-Оглы
- Имя
- Кази
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99412. УМАРЪ-ОГЛЫ, КАЗИ, 39 л. К. изъ сс. Балаган. у., Новоудинск. в., д. Кузнецова, рд. Закатальск. окр., въ с. Бѣлопанѣ; — Иркутск. О. С., 10 Марта 911, 114, 133 и 1 ч. 1654 У., по слож. съ наказ. по приг. М. С. 1 уч. Балаган. у. отъ 16 Февр. 910 г. (169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м.), тюр. 1 г. и 2 м. Исп. 13 Іюня 911. | 909 10986 170¹ М. | 31 Окт. 902 г. М. С. 2 уч. Верхолен. у., 170 М., тюр. 1 г. | Въ 91 г. Закатальск. О. С.
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