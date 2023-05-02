Лапшин Николай Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапшин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7895. ЛАПШИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Чистопольск. у., Алексеевск. в. и с. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 92, лиш. св. 1 г. 4 м. Срок исп. не указ., осужд. 5 июня 923.
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