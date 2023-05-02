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Лапшин Николай Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапшин
Имя
Николай
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7895. ЛАПШИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Чистопольск. у., Алексеевск. в. и с. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 92, лиш. св. 1 г. 4 м. Срок исп. не указ., осужд. 5 июня 923.

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