Шкуркина Евдокия Филипповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкуркина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Филипповна
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30548. ШКУРКИНА, ЕВДОКИЯ ФИЛИППОВНА, 55 л. Гр. Одоевск. у., Березовск. в., с. Головино; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 6 м. Исп. 12 мая 920.
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