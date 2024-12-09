Зырянов Яков Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зырянов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38745. ЗЫРЯНОВЪ, ЯКОВЪ КУЗЬМИНЪ. К. Камышлов. у., Тамакульск. в., д. Ошурковой. 41 г.; — З. Н. 6 уч. Верхотур. у., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Мая 908. 38746. ЗЮЗЯЕВА, АННА ИВАНОВА. К. Корсун. у., в. и с. Большой-Кондарати, 22 л., рд. т. же у., Усть-Уренск. в., въ с. Устарели; — З. Н. 1 уч. Карсунск. у., 172 М. (сб. зав. крад.), тюр. 3 м. Исп. 23 Янв. 909.
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