Али-Оглы Касум-Орудж
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Оглы
- Имя
- Касум-Орудж
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44820. АЛИ-ОГЛЫ, КАСУМЪ-ОРУДЖЪ. Под. с., жит. с. Сумбатань-Дизы, Нахичеван. у., 40 л.; — Эриванск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 148, 149 и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 11 Апр. 905.
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