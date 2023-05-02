Гудков Дмитрий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3542. ГУДКОВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 63 л., Муромск. у., Новокотлицк. в., д. Пополутова. Н. С. 1 уч. Муромск. у. Ст. ст. 100, 140, 171, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 июля 923
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