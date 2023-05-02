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Леднев Николай Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леднев
Имя
Николай
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8011. ЛЕДНЕВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 32 л., Ливенск. у., Россошинск. в., д. Сминек В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр, Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 16 ноября 923.

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