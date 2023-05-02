Леднев Николай Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леднев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8011. ЛЕДНЕВ НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 32 л., Ливенск. у., Россошинск. в., д. Сминек В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр, Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 16 ноября 923.
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