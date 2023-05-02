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Гарабажия Гавриил Георгиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гарабажия
Имя
Гавриил
Отчество
Георгиев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45982. ГАРАБАЖІЯ, ГАВРІИЛЪ ГЕОРГІевъ. Царан. с. Браилъ, Яловенск. в., Кишинев. у., 38 л.; — Одесск. С. П., 134, 135, 140, 149 и 269 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 28 Мая 905.

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