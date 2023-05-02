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Лытнев Андрей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лытнев
Имя
Андрей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8388. ЛЫТНЕВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 23 л., г. Нового-Оскола. Курск. Губсуд. Ст. ст. 58, 61, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 ноября 923.

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