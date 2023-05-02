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Янокопулус Михаил Ивангелович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Янокопулус
Имя
Михаил
Отчество
Ивангелович
Дата исполнения приговора
13 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
30819. ЯНОКОПУЛУС, МИХАИЛ ИВАНГЕЛОВИЧ, 20 л. Турецк. п.; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 13 янв. 920.

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