Донских Игнатий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Донских
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14681. ДОНСКИХ, ИГНАТИЙ ФИЛИППОВИЧ, 21 г. Гр. Павловск. у., Осетровск. в. и с.; — Н. С. 4 р. Павловск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 24 июня 920.
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