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Палкин Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палкин
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7393. ПАЛКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 20 л., Псковск. у., Логозовск. в., д. Шабаново. Псковск. Губсуд. Ст. 91 ч. 2, 183 ч. 2, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г Исп. 1 ноября 923.

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