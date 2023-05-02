Заровнядных Анна Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заровнядных
- Имя
- Анна
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3397. ЗАРОВНЯДНЫХ АННА ДМИТРИЕВНА, 38 л., Орловск. у., Муравльск. в. и с. Н. С. 5 уч. Вятск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 23/1Ѵ—23.
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