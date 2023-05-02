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Саксон Отто Густавович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саксон
Имя
Отто
Отчество
Густавович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8656. САКСОН ОТТО ГУСТАВОВИЧ, 42 л. Рд. в Лифляндск. Г. Верроск. у., Мекск. в.; прожив. в Лужск. у., Соседненск. в. Н. С. 5 уч. Лужск., у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 12 дек. 923.

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