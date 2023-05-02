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Дуров Николай Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуров
Имя
Николай
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4220. ДУРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, 21 г., г. Калязина. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 26 июня 923.

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