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Шатохина Анастасия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шатохина
Имя
Анастасия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
15 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
13578. Шатохина Анастасия Ивановна, 24 л., Раненбургск. у., Колыбельск. в., с. Дубового. Рязанск. Губсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15 мар. 926.

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