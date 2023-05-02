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Каменских Александр Панкратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменских
Имя
Александр
Отчество
Панкратьевич
Дата исполнения приговора
25 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4246. КАМЕНСКИХ АЛЕКСАНДР ПАНКРАТЬЕВИЧ, 48 л., б. Пермск. г., Оханск. у., Анабарск. в. б. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 16, 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІІ—24. 

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