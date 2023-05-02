Фомин Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46275. ФОМИНЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДровъ (онъ же Веселовскій). Сс.-пос. Минусин. у., Абаканск. в., д. Быскара, 42 л., рд. Владимір. у., Погребищенск. в., въ д. Высоковѣ; — Краснояр. О. С., 149, 152, 271 и 2 ч. 286 У., 2 ч. 73 Угол. У., 441 и 467 У. о сс., тюр. 2 м. Исп. 19 Апр. 907. | 905 84509 1643 У. и У. 0 сс. | 900 111270 1642 У. | 95 36796 169 М. | 99 31077 1485 У. | 92 104516 139 М. | 96 104547 1654 У. | 92 28710 173 М. | 95 42958 50 М. | 91 108268 169 М.
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