Айвель Эдуард Гендриков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айвель
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Гендриков
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44730. АЙВЕЛЬ, ЭДУАРДЪ ГЕНДРИКОВЪ. К. Феллин. у., Сюргаферск. в., 16 л., рд. въ г. Юрьевѣ; — М. С. 1 уч. Юрьево-Верроск. окр., 11 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 4 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.